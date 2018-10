Quattro passi nella storia dell'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 12 OTT - In occasione del Festival della Partecipazione, Uisp Comitato L'Aquila organizza per domenica 14 ottobre un 'UrbanTrack' tra passato, presente e futuro alla riscoperta dell'Aquila in collaborazione con l'associazione AquilArtes. Il tour è aperto a persone di tutte le età. L'evento mira a far riscoprire alcuni luoghi simbolo del centro storico dove l'antico e il nuovo si fondono nell'avviata ricostruzione della città. Alle 9.30 partenza dalla Basilica di Collemaggio per raggiungere piazza Palazzo, piazza San Pietro, Porta Branconia e il Castello Cinquecentesco intorno alle 13.30. Gli accompagnatori sono: Loreto Colageo, presidente Uisp L'Aquila; Nicoletta Di Genova e Domenico Capanna, educatori; Eleonora Laurini, ingegnere edile e dottore di ricerca in Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale; Alessandro Vaccarelli, professore associato di Pedagogia generale e sociale dell'Università dell'Aquila; Sofia Leocata, guida turistica e presidente associazione AquilArtes. Per prenotazioni: tel.

3494542826.