A24-A25: Lolli, messa sicurezza altra figuraccia Toninelli

(ANSA) - L'AQUILA, 10 OTT - "Dopo la gaffe sul Brennero, un'altra brutta figura del ministro Toninelli". Così il presidente vicario della Regione Abrizzo, Giovanni Lolli, rispondendo all'intervento del ministro per le Infrasrutture e Trasporti Danilo Toninelli di oggi in Commissione Trasporti alla Camera, che ha sostenuto che sia stata la Regione Abruzzo a chiedere con una sua delibera di destinare nel decreto Genova le risorse del proprio Masterplan alla messa in sicurezza delle autostrada A24 e A25.

"Se invece di sventolare la delibera il ministro l'avesse letta, o se la fosse fatta spiegare, avrebbe evitato di dire una cosa falsa e per lui imbarazzante - prosegue Lolli -. La delibera non ha autorizzato l'utilizzo dei fondi del 'Patto per lo sviluppo-Masterplan' della Regione Abruzzo. Infatti fa espresso riferimento a 'fondi assegnati, non trasferiti e non riferibili a procedure contrattuali esecutive o in esercizio'.

Lolli nella nota sottolinea che Toninelli è stato smentito anche dal proprio capo di gabinetto, Scaccia.

Per il deputato aquilano del Pd Stefania Pezzopane, "lascia veramente sconcertati che il testo contiene, nel pacchetto dedicato alle infrastrutture, lo scippo di 200 milioni degli abruzzesi ora destinati ad Autostrade per le opere antisismiche delle A24 e A25".

Secondo l'assessore regionale al Bilancio, Silvio Paolucci, "il MIT per la seconda volta cambia le carte in tavola e ammette nuovamente il proprio errore e lo scippo perpetrato alla Regione Abruzzo. Con la ulteriore nota di quest'oggi volutamente mistifica una delibera della Giunta Regionale, che si rendeva disponibile ad anticipare le risorse per gli interventi di messa in sicurezza sulle autostrade A24 e A25 su somme non ancora vincolate e non su quelle relative ai 753 milioni per i quali esistono 355 progetti vincolati e che per colpa del decreto legge vengono stoppati per due anni". (ANSA).