Impresa, delegazione ucraina in Abruzzo

(ANSA) - CITTÀ SANT'ANGELO (PESCARA), 9 OTT - Questa mattina l'Amministrazione Comunale di Città Sant'Angelo (Pescara) ha ospitato una delegazione di imprenditori e rappresentanti di alcune associazioni di categoria provenienti dall'Ucraina, guidata dal Presidente della Camera di Commercio ed Industria Nazionale di Kiev, Mykola Zasulsky, dal Direttore Generale Rappresentante per l'Italia del desk Camera di Commercio di Kiev Gemona Vasile e da Paolo Di Lullo, Presidente Oonorario dell'associazione CIBFEA (Camera Italia per i Balcani e Paesi della Federazione Euroasiatica). "La visita ha come obiettivo - ha spiegato il sindaco di Città Sant'Angelo Gabriele Florindi - quello di far conoscere e valorizzare non solo il meraviglioso territorio di Città Sant'Angelo, ma anche e soprattutto quello di divulgarne le eccellenze promuovendo le occasioni di business e la cooperazione tra le imprese del nostro territorio e quelle ucraine".