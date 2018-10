Scomparsa Loredana Ranni, cordoglio Odg

(ANSA) -PESCARA, 8 OTT -Sindacato e Ordine dei giornalisti d'Abruzzo esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa della giornalista Loredana Ranni, 56anni, caporedattore centrale a 'Imagine' del gruppo Rcs. Nata a Carunchio (Chieti) era cresciuta a Pescara dove, dopo la laurea in Lettere, aveva mosso i primi passi nel giornalismo, prima a La Nuova Gazzetta e Tvq, poi collaborando con il quotidiano Il Centro. Iscritta all'Ordine dal 1984, tra le sue esperienze le riviste 'Cipria' e 'Io Donna', supplemento del Corriere della Sera. Volontaria e addetta stampa dell'Admo, autrice del libro "Io viva di tumore", collaborava con la Regione Abruzzo al progetto 'The Beautiful Wedding in Abruzzo'. L'Associazione 'Ambasciatori della fame per voce del presidente onorario Geremia Mancini "piange la scomparsa di un'amica e di una grande giornalista. Abbiamo avuto l'onore di assegnarle il premio L'Arcolaio d'Argento per aver saputo onorare, come poche, la terra d'origine. Ricordiamo ancora il suo entusiasmo e la sua toccante testimonianza".