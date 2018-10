Toninelli, chiudere traffico Bugnara-A25

(ANSA) - ROMA, 6 OTT - Dopo "prime risultanze", dice il ministro Danilo Toninelli, in un video trasmesso su Facebook e girato sotto il viadotto di Macchia Maura (a Bugnara in provincia dell'Aquila, luogo ieri di un sopralluogo del ministro con un ingegnere ispettore del ministero), "scriveremo a Strada dei Parchi imponendo verifiche di sicurezza". "Nell'attesa" chiede a Strada dei Parchi "di intervenire per rendere questa struttura non pericolosa rimodulando il traffico, o limitandolo, o addirittura chiudendo il tratto". Il ministro sottolinea che la responsabilità di effettuare verifiche e o di interventi come "chiudere il traffico" è "l'ente proprietario, il concessionario". E ripete: chiediamo a Strada dei Parchi di "rimodulare,limitare, o chiudere il traffico perché per legge la responsabilità oggi spetta a questi signori qua".