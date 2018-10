Pescara primo in serie B dopo sei anni

(ANSA) - PESCARA, 6 OTT - Sogna il Pescara dopo la vittoria sul Benevento che vale il primato: era dal giugno del 2012, quando i biancazzurri di Zeman chiusero ad 83 punti il torneo, che la formazione abruzzese non riusciva a salire sul gradino più alto della classifica. Oggi, dopo il 2-1 sui sanniti, gli adriatici con 15 punti sono in testa alla classifica, ancora imbattuti, e con due punti di vantaggio sul Verona e tre sul Lecce. Mentre i tifosi sognano, il tecnico Pillon non si esalta. "Oggi essere lì in alto è una gratificazione per la squadra, ma io voglio tenere i piedi per terra. Il calcio è strano e noi dobbiamo essere umili e giocarcela come abbiamo fatto oggi. I ragazzi hanno fatto una grande gara, ma ci è servita da lezione il pareggio di Padova. Oggi siamo stati attenti, abbiamo avuto spirito di squadra e mi sono reso conto che la chiave della vittoria di oggi è che tutti ci hanno creduto. Il gruppo lo sento proprio mio, perché non molliamo mai e questo è il mio modo di essere".