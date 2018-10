Armi in casa, arrestato dalla Polizia

(ANSA) - PESCARA, 6 OTT - Aveva in casa armi e droga. In manette è finito a Pescara, ieri, un orvietano 24enne di origini pescaresi, che aveva in casa una rivoltella Taurus mod.96 calibro 22, corredata da 70 cartucce, risultata rubata nel 2014.

Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Pescara hanno portato a termine il blitz in casa del giovane, una volta raccolte indicazioni confidenziali sul possesso abusivo di armi e droga. Oltre alla pistola e al munizionamento, il giovane è stato trovato in possesso di 5 bustine di marijuana da circa un grammo ciascuna e di un bilancino di precisione. Per il 24enne, su disposizione del pm Marina Tommolini, che ha coordinato le indagini, è scattato l'arresto per i reati di ricettazione, possesso ingiustificato di arma comune da sparo e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.