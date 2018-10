A24-A25:Sdp,limitazioni e no stop autocarri viadotto Bugnara

(ANSA) - L'AQUILA, 6 OTT - "Nessuna chiusura al traffico pesante" ma solo limitazioni peraltro "al vaglio" ma "da attuare di concerto con il ministero" dei 10 viadotti tenuti sotto particolare osservazione per le preoccupazioni sulla sicurezza espresse da tecnici e istituzioni, compreso quello 'Maccia Maura' in località Bugnara (L'Aquila), sulla Roma-Pescara, dove ieri il ministro per le infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, ha fatto un sopralluogo.

È questa, secondo fonti interne a Strada dei Parchi Spa, la concessionaria delle autostrade abruzzesi e laziali A24 e A25, la strategia della stessa società per affrontare la questione sicurezza, anche alla luce del richiamo odierno di Toninelli che invita Sdp a chiudere o limitare il traffico sul viadotto nell' area peligna. La "misura massima" da adottare sempre d'intesa con il ministero è l'obbligo, sempre per gli autocarri, di utilizzo della corsia centrale nei 10 viadotti: in concomitanza con le verifiche ancora in corso e nell'imminenza dell'inizio dei lavori proprio per la messa in sicurezza dei viadotti.

