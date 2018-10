Intitolata a 'Iaia' aula scuola

(ANSA) - ROCCARASO (L'AQUILA), 1 OTT - L'aula che tanto amava della scuola primaria Sacra Famiglia di Martinengo, da lei frequentata porterà il suo nome. È il dono che l'intera comunità scolastica del piccolo centro del bergamasco ha voluto fare, sabato scorso, alla piccola Ilaria Orlando conosciuta come Iaia, la bambina originaria di Roccaraso morta nel giugno scorso dopo aver lottato per oltre cinque anni contro un rara malattia. Il suo era diventato un caso nazionale per via di una raccolta fondi per la quale si era mobilitato non solo l' Abruzzo, ma l'Italia intera. Grazie a quella raccolta, la piccola era volata negli Usa per effettuare delle cure costosissime che la famiglia non avrebbe potuto sostenere. Anche la comunità di Roccaraso, paese di origine della mamma Ida, le dedicherà il parco giochi in località Pratone. E' il sindaco Francesco Di Donato a darne ufficialmente la notizia alla famiglia, profondamente grata all'intera comunità per il sostegno concreto e l'affetto dimostrato durante questi anni.