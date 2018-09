Spazio a pittura con 'Arte Suoni Colori'

(ANSA) - CITTA' SANT'ANGELO (PESCARA), 30 SET - Ieri l'incontro con un artista scalpellino che lavora su pietra della Majella, poi la consegna delle targhe ricordo a studenti e docenti che hanno partecipato alla realizzazione del murales "Il mio Abruzzo", oggi ultima giornata per 'Arte in Village' al 'Città Sant'Angelo Village'. Dalle 15.30 alle 18.30 è in programma il workshop "Libera espressione pittorica", un'occasione, per i bambini, per esprimere la propria creatività utilizzando colori e supporti sotto la sapiente guida degli artisti dell'Associazione Asc, Arte Suoni Colori. Dalle 17 spettacoli musicali. 'Arte in Village', avviata il 25 settembre, ha visto la partecipazione ogni mattina degli alunni di alcune scuole primarie ed è stata allestita in collaborazione con Associazione Arte Suoni Colori, Accademia del Fumetto, Music Academy Silvi, Contemporary Music Academy, Scuola d'Arte "Compagnia dei Pittori" e Liceo Artistico musicale e coreutico "Misticoni - Bellisario" (MiBe) di Pescara.