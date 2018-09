Notte dei ricercatori,in 15mila a Chieti

(ANSA) - CHIETI, 29 SET - Almeno 15mila persone entusiaste hanno attraversato il centro storico di Chieti fino alla mezzanotte per partecipare, ieri, alla 'Notte dei ricercatori'. Una guida azzurra con il logo dell'Università "G. d'Annunzio" tracciava il percorso, da piazza San Giustino alla Villa Comunale, lungo il quale, incorniciati dalla suggestiva illuminazione di corso Marrucino, sono stati allestiti stand per far conoscere le attività dei vari Dipartimenti dell'ateneo. Palazzi e musei hanno aperto le porte per raccontare la storia della città.

Particolarmente apprezzata la visita guidata al Teatro Marrucino. In tutto 97 eventi, fra laboratori, talk, mostre e visite, dal Palazzo storico della Camera di Commercio a Palazzo de' Mayo, dal palazzo della Provincia al Museo Universitario, coordinati da oltre 120 ricercatori e studiosi, e giochi per i più piccoli, accompagnati alla scoperta del contributo che scienze fisiche, chimiche e biologiche offrono al benessere e invitati alla riflessione sul valore della memoria.