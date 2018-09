Pedone investito e ucciso nel Teramano

(ANSA) - SANT'OMERO (TERAMO), 28 SET - Un pensionato di 53 anni di Sant'Omero, Fabrizio Iannetti, è stato travolto e ucciso da un'auto, questa mattina attorno alle 11.30, mentre camminava sul bordo della strada provinciale 13, alle porte del paese.

L'uomo è stato investito da una Toyota Aygo condotta da un 69enne, poi trasportato in ospedale in stato di choc. I soccorsi portati al pedone sono stati vani, perché le gravissime lesioni interne riportate ne hanno causato il decesso sul colpo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Teramo. La salma è stata composta all'obitorio dell'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero.