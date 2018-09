(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 27 SET - Per identificare gli appartenenti alla banda romena lo Sco di Roma ha passato a setaccio migliaia di frammenti video di una trentina di telecamere di Lanciano. In uno di questi si vedeva una parte del viso e mento di un malvivente. Lo Sco ha utilizzato il fondamentale sistema Sai, un ricercatore di volti, che ha permesso di capire meglio e fissare in modo definito l'identità di uno dei componenti la banda dei furti e rapine.(ANSA)