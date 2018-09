Rapina in villa: gps su auto prima di colpo casa Martelli

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 27 SET - La banda romena è finita in carcere in quanto già monitorata dall'attività dei carabinieri attraverso l'uso del gps utilizzato per avere conferme sul loro coinvolgimento in sei furti con spaccata ai bar-tabacchi della zona. Il gps ha avuto un guasto tecnico il giorno prima della rapina, ma successivamente è tornato a funzionare, rilevando i movimenti della banda con la Golf nera e le due auto dei coniugi Martelli, utilizzate per i prelievi bancomat, con la Nissan Yaris di Niva Bazzan, e poi la fuga con la Fiat Sedici di Carlo Martelli trovata a Serre di Lanciano.(ANSA).