Rapina in villa: al vaglio tracce sangue su abiti arrestati

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 27 SET - Nella progressiva attività investigativa della scientifica di Ancona, sono stati importanti dei riscontri sulle tracce ematiche trovate in casa Martelli, dove è avvenuto il ferimento dei coniugi: la moglie ha avuto il taglio del padiglione auricolare destro, e tracce di sangue sono state trovate su una maglia in casa di uno dei tre romeni arrestati. Elementi molto utili per blindare l'indagine ed evitare di scagionare gli indagati, hanno sottolineato gli investigatori. (ANSA)