'Il puzzle Moro', Fasanella a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 27 SET - Perché fu rapito Aldo Moro, quali furono le ingerenze esterne alle Brigate Rosse nella vicenda culminata con il suo assassinio: di questo e altro parlerà il giornalista Giovanni Fasanella, autore del libro "Il puzzle Moro", dialogando con il presidente del Centro studi sulla Costituzione e sulla Prima Repubblica (Cpr) Gianluca Baldini e con il segretario nazionale del Fronte Sovranista Italiano (Fsi) Lorenzo D'Onofrio, organizzatori della presentazione del volume sabato 29 settembre a Pescara, alle 17:30 nella sala Flaiano dell'Aurum. "L'Italia non doveva essere indipendente, lo stabilirono gli Alleati al termine del secondo conflitto mondiale: una verità che emerge in maniera inequivocabile da testimonianze e documenti inglesi e americani desecretati l'anno scorso. Personalità come Enrico Mattei e Aldo Moro pagarono a caro prezzo l'opposizione a tale diktat".