Marrucino,M5s,basta polemiche su cultura

(ANSA) - CHIETI, 26 SET - "La cultura abruzzese oggi ha bisogno di valorizzazione e sostegno e non dell'ennesima polemica innescata a fini propagandistici. Tutte le istituzioni dovrebbero impegnarsi per il teatro di Chieti, perché se le istituzioni locali e regionali sono così incapaci di valorizzare un patrimonio culturale e sociale come il Marrucino, allora bisogna ipotizzare e studiare nuove soluzioni". Lo dichiara la deputata teatina del Movimento 5 Stelle Daniela Torto a proposito della paventata chiusura del Teatro Marrucino per la mancata erogazione dei fondi da parte della Regione Abruzzo. "Mi associo alla delusione degli artisti e dei colleghi musicisti sul mio territorio. Sia il centrodestra alla guida del Comune di Chieti sia il centrosinistra in Regione sono responsabili di questi disastri e il rimpallo di responsabilità è solo un modo per non tracciare il bilancio di una politica fallimentare e incapace" dice ancora Torto.