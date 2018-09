Sisma, firmato protocollo con l'Abi

(ANSA) - PERUGIA, 25 SET - Stabilire le modalità e le condizioni in ottemperanza alle quali le imprese edilizie e i professionisti possono ottenere dalle banche l'anticipo del pagamento dei lavori di ricostruzione ad essi affidati: con questo obiettivo - rende noto l'Ufficio speciale ricostruzione Umbria - è stato siglato, a Roma, un protocollo d'intesa tra il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, Paola De Micheli, e l'Associazione bancaria italiana. Per l'Abi il documento è stato sottoscritto dal direttore generale, Giovanni Sabatini.

L'anticipazione delle somme procederà secondo gli stati di avanzamento dei lavori, man mano che i soggetti interessati riceveranno il relativo pagamento attraverso i contributi pubblici previsti per la ricostruzione. Il commissario straordinario, anche in collaborazione con le Regioni interessate, renderà accessibile alle banche aderenti l'utilizzo di una piattaforma informatica.