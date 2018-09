Teatro Marrucino: Vacca, liberare luoghi cultura da politica

(ANSA) - CHIETI, 24 SET - "Il Teatro Marrucino, che proprio quest'anno ha compiuto 200 anni, è un fiore all'occhiello di tutto il territorio abruzzese. Questa istituzione culturale è stata troppo spesso utilizzata dalla politica locale come strumento di consenso, mentre l'assenza di una progettualità a lungo termine ne ha pregiudicato la valorizzazione. La realtà sotto gli occhi di tutti è deprimente: quando i partiti si occupano del Teatro Marrucino fanno danni, quando se ne dimenticano, come in questo caso, idem". Lo dichiara, in una nota, il sottosegretario ai Beni culturali Gianluca Vacca in merito alla questione fondi non erogati dalla Regione Abruzzo. "C'è bisogno di un cambio di mentalità: l'offerta culturale e i luoghi della cultura vanno liberati dalla politica. Quello culturale è un patrimonio dei cittadini; per questo l'azione del M5S, anche in Regione Abruzzo, è sempre stata volta a rendere i fondi strutturali e non derubricati a interventi a discrezione del politico di turno. Sarà compito del governo del cambiamento, di cui faccio parte, estirpare la politica dalle istituzioni culturali e dello spettacolo. E' giusto che lo Stato e i cittadini finanzino le istituzioni culturali del Paese, ma è doveroso che queste istituzioni operino senza interferenze di partito e di appartenenza politica". (ANSA).