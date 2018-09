Regione-Fira, fondo garanzia per Pmi

(ANSA) - PESCARA, 24 SET - Un fondo di garanzia di oltre 13 milioni di euro per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese: lo ha attivato la Regione Abruzzo presso la Fira, la Finanziaria regionale, al fine di sostenere e stimolare la ripresa del tessuto economico. Il contenuto del bando - a valere su fondi Fesr 2014-2020 - è stato illustrato a Pescara dal presidente vicario della Regione Giovanni Lolli e dal presidente di Fira Alessandro Felizzi. L'avviso per la ricerca dell'intermediario finanziario che gestirà le operazioni di credito, che saranno vigilate da Fira, è stato pubblicato e le offerte dovranno pervenire entro il prossimo 5 novembre. Poi si entrerà nella fase operativa che dovrebbe generare linee di credito per circa 65 milioni e finanziare almeno 230 progetti.

"Bisogna spingere piccole e piccolissime imprese a evolversi - ha detto Lolli - facendo più ricerca, innovazione, quella massa critica che consenta loro di stare sui mercati. Le politiche sul credito in quest'ottica sono un grande aiuto".