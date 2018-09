Orsa e cuccioli avvistati a Roccapia

(ANSA) - ROCCAPIA (L'AQUILA), 19 SET - L'orsa Peppina con i suoi tre cuccioli al seguito continua a visitare le strade della Valle Peligna e dell'Alto Sangro. Dopo aver fatto irruzione nei pollai alle porte di Sulmona e di Pettorano sul Gizio, ieri il plantigrado con tanto di prole al seguito è stato filmato e avvistato a Rocca Pia. Nell'era 2.0 nel giro di pochi minuti il video è finito su Facebook scatenando una valanga di commenti.

Per l'autore del filmato, che ha avvistato l'orso, non è stata una serata del tutto tranquilla a giudicare dal suo respiro affannoso come si evince dall'audio di fondo del video, ma per gli altri residenti è stata sicuramente una novità. Non si ha la piena certezza che si tratti di Peppina con i suoi tre cuccioli, ma la scena è la stessa che si è presentata davanti agli occhi degli automobilisti nelle scorse settimane. Nel territorio comunale di Rocca Pia non si sono registrati danni a pollai. La scorsa settimana i quattro plantigradi sono stati avvistati ad Ateleta.