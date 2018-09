Droga, arrestato dopo inseguimento

(ANSA) - GIULIANOVA (TERAMO), 18 SET - Era alla guida di una Lancia Y che non si è fermata all'alt degli agenti della Polizia stradale di Giulianova (Teramo), il 57enne di Giulianova arrestato perché nascondeva 18 grammi di cocaina nella sua abitazione. Ha tentato la fuga a bordo della sua macchina per le vie del centro del Lido ma è stato raggiunto e bloccato. I poliziotti hanno capito che avesse qualcosa da nascondere e hanno deciso di perquisire la sua abitazione, dove è stata trovata la cocaina, nascosta in un cassetto della camera da letto, tra la biancheria intima. È stato arrestato e in attesa del giudizio per direttissima è stato messo ai domiciliari su disposizione della procura di Teramo.