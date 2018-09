Disturbi crescita, visite all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 16 SET - Valutare il percorso di crescita del bambino per intercettare eventuali anomalie che, se trascurate, possono interferire in modo grave per tutta la vita. Al centro di Auxologia dell'ospedale dell'Aquila sono possibili visite gratuite mercoledì 19 settembre negli ambulatori al primo piano dell'edificio L 5. L'incidenza del disturbo della crescita a livello nazionale è circa il 10%, l'Abruzzo non fa eccezione e la struttura aquilana, diretta dal professor Giovanni Farello, responsabile del centro regionale di riferimento della disciplina, è da anni in campo con azioni di sensibilizzazione e verifica. Per usufruire del controllo ci si può presentare in ambulatorio mercoledì prossimo dalle 8.30 alle 14.30, in occasione dell'open day "Tuo figlio cresce normalmente? Scoprilo", promosso a livello nazionale dall'A.fa.d.o.c..

Dall'inizio dell'anno il servizio di auxologia ha effettuato oltre 150 controlli in day service e day hospital su deficit dell'ormone di crescita, pubertà precoce, obesità e bassa statura.