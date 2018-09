Miglianico,scuole in classe energetica A

(ANSA)-MIGLIANICO (CHIETI),11 SET -Primo giorno di scuola a Miglianico sotto il segno dell'efficientamento energetico, grazie a recenti lavori sulle strutture. "Tutti gli edifici scolastici - ha detto il sindaco Fabio Adezio - sono passati dalla classe energetica F/G alla classe A. In termini pratici ciò si traduce in un risparmio in bolletta di oltre il 60% e in un notevole miglioramento del comfort abitativo". Il primo cittadino e il nuovo dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo, Emilia Galante, hanno accolto genitori e studenti.

Tra gli interventi effettuati, ha ricordato Adezio, "la posa di un cappotto termico antincendio, il rivestimento con finitura additivata di nanoparticelle con caratteristiche autopulenti, sostituzione delle centrali termiche con moderne caldaie a condensazione e telegestibili, isolamento delle coperture, sostituzione infissi, installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata per ottenere aria costantemente rinnovata nelle aule, interventi che rispettano i criteri ambientali minimi (CAM).