A24, chiusura Teramo Ovest - Val Vomano

(ANSA) - L'AQUILA, 11 SET - Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade A24 e A25, comunica che sulla A24, per urgenti lavori di manutenzione, sarà chiusa al traffico dalle ore 22 di giovedì 13 settembre prossimo alle ore 6 di venerdì 14 la tratta autostradale tra lo svincolo di Teramo Ovest e lo svincolo di Val Vomano, limitatamente al traffico proveniente da SS80/Teramo Est e diretto verso L'Aquila/A25/Roma.

Conseguentemente, nei giorni e orari indicati, per il traffico diretto verso L'Aquila/A25/Roma sarà disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Teramo Ovest e non sarà possibile entrare in autostrada A24 dallo svincolo di Teramo Ovest in direzione L'Aquila/A25/Roma. I veicoli potranno utilizzare, come itinerario alternativo, la viabilità esterna all'autostrada per rientrare allo svincolo di Val Vomano.