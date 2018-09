Sisma L'Aquila,lectio Usra 'Ricostruire'

(ANSA) - L'AQUILA, 10 SET - Un evento che rappresenta "occasione di crescita e formazione per tutti, dalla cittadinanza alle istituzioni, dai tecnici ai professionisti e anche per il personale Usra che può entrare in contatto diretto e in forma sinergica con personalità di questo livello, così profondamente connotate da esperienze multiformi e qualificate".

Così il responsabile di Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila (Usra), Raniero Fabrizi, sul convegno in programma mercoledì prossimo, 12 settembre, alle ore 15,30 all'Aquila alla sala conferenze dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) in viale Alcide De Gasperi 60, che vede al centro dei lavori l'intervento del noto docente e architetto Franco Purini.

Lo studioso sarà protagonista della lectio magistralis dal titolo 'Ricostruire'. L'evento rientra nell'ambito delle iniziative di natura culturale e di formazione messe in campo da Usra.