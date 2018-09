Sindaco L'Aquila,scuola pilastro società

(ANSA) - L'AQUILA, 10 SET - "La scuola è come la famiglia: un pilastro insostituibile della nostra società".

Così il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, nel messaggio per l'inizio del nuovo anno scolastico.

"Qualche giorno fa, in occasione della chiusura della Perdonanza Celestiniana, ricordai che la famiglia è il luogo da cui la vita si genera, nella comunione delle anime e nell'amore reciproco. E la scuola è l'altro pilastro insostituibile della società: il luogo in cui si genera l'istruzione e la conoscenza, allo scopo di assicurare una sana crescita delle nuove generazioni e di prepararle agli impegni futuri. Con questa riflessione, auguro di cuore a tutte le ragazze e i ragazzi, ai docenti, ai dirigenti e al personale Ata un buon inizio del nuovo anno scolastico", dice Biondi. E sulla sicurezza: "Si creda - afferma Biondi - lo sforzo compiuto per garantire a tutti i docenti e allievi di poter frequentare le lezioni in ambienti a norma è stato notevole".