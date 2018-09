Ferito da motosega, prognosi riservata

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 9 SET - Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito alla gamba sinistra mentre utilizzava la motosega per tagliare alberi nel suo podere. L'episodio è avvenuto intorno alle 11,30, in una zona boschiva di Palombaro (Chieti). Soccorso dal 118, il ferito è stato poi elitrasportato all'ospedale di Chieti dove è stato ricoverato in prognosi riservata e sottoposto ad intervento chirurgico. Dopo il ferimento l'agricoltore è riuscito a dare l'allarme. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Palombaro e i vigili del fuoco di Casoli.