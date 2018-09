Sisma, inaugurazione scuola Bellante

(ANSA) - BELLANTE (TERAMO), 7 SET - Domani sarà inaugurata la Scuola dell'Infanzia e Primaria di Bellante capoluogo, dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza con adeguamento sismico. La cerimonia si svolgerà alle 16 alla presenza degli amministratori comunali, delle autorità civili e religiose; interverrà il Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri, mons.

Lorenzo Leuzzi. "Restituiamo per il nuovo anno scolastico alla comunità bellantese un edificio completamente ristrutturato e sicuro dal punto di vista sismico - afferma il sindaco di Bellante, Giovanni Melchiorre -. I lavori di adeguamento, che hanno visto il completo rifacimento del vecchio plesso scolastico, hanno richiesto due anni ed erano stati programmati prima del verificarsi degli eventi sismici che hanno colpito il territorio dalla nostra Amministrazione, consapevole dell'urgenza dell'adeguamento degli edifici scolastici, che abbiamo perseguito partecipando ad ogni bando utile per reperire le risorse necessarie".