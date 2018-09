Mula, Curcio sarà nuovo commissario

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 7 SET - L'ex capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio dovrebbe essere il nuovo commissario straordinario alla ricostruzione post sisma al posto di Paola De Micheli, in scadenza a giorni. L'anticipazione arriva da Umberto Trenta, ex consigliere regionale delle Marche e presidente di Mula, progetto condiviso da vari enti istituzionali delle aree colpite dal sisma per accelerare la ricostruzione. Con la Protezione civile, Curcio ha gestito tutta la fase dell'emergenza dall'agosto 2016 all'agosto 2017. Secondo Trenta, sarebbe "fortemente voluto dal Pd e parrebbe sostenuto dalla base grillina e leghista". Il progetto Mula, finalizzato all'accelerazione del processo di ricostruzione e dello sviluppo compatibile dei territori del 'nucleo del cratere sismico', auspica che con la nomina di Curcio, "vera espressione dei territori interessati", si azzerino i ritardi dovuti ad una gestione "quanto meno criticabile, che si protraggono dal 24 agosto 2016 a oggi, sul processo ricostruttivo".