Libro Marzillo, D'Alfonso ricorda Sedati

(ANSA) - CAMPOBASSO, 6 SET - "Sedati deve essere collocato in un pantheon del Mezzogiorno d'Italia in una certezza di riferimento per quanto riguarda la storia funzionante del Molise ed è stato anche un interlocutore ascoltato per quanto riguarda il cammino della Dc". A ricordarlo è l'ex Governatore dell'Abruzzo, ora senatore del Pd, Luciano D'Alfonso, ieri a Campobasso per partecipare alla presentazione del libro 'Giacomo Sedati, il Ministro della ricostruzione' di Massimiliano Marzillo. "Sedati - ha spiegato D'Alfonso - aveva una cultura della programmazione, nel senso di articolare la gradazione delle priorità, ha lavorato prima per introdurre innovazione e movimento in agricoltura, poi ha lavorato per l'industrializzazione, non ha mai omesso di avere un riferimento alla grandezza e all'ingrandimento territoriale, rispetto all'Europa da una parte, ma anche una evoluzione di modernizzazione all'interno del Molise, prima con la battaglia regionalista, poi con la seconda Provincia".