Assoluti atletica, tanti big a Pescara

(ANSA) - ROMA, 6 SET - Tanti azzurri sotto i riflettori agli Assoluti di atletica a Pescara (7-9 settembre). Nell'alto c'è in pedana il recordman Gianmarco Tamberi che vuole chiudere nel migliore dei modi una stagione che lo ha riportato a quota 2,33 ad Eberstadt dopo il 4/o posto europeo. Nel triplo capitan Fabrizio Donato sfiderà Fabrizio Schembri e tutta la nuova generazione dell'hop-step-jump con in testa l'argento europeo U20 Andrea Dallavalle e Simone Forte. La velocità propone Marcell Jacobs sui 100 metri contro il campione uscente Federico Cattaneo e Fausto Desalu. Andrew Howe punta sul mezzo giro di pista, mentre i 400 vivranno della sfida tra Davide Re, Michele Tricca, Vladimir Aceti e Daniele Corsa. Nei 110hs nuovo match tra Lorenzo Perini e Hassane Fofana, mentre i 400hs attendono Lorenzo Vergani e Jose Bencosme. Capitolo marcia con il ventista, quarto a Berlino, Massimo Stano al via con Francesco Fortunato e Federico Tontodonati.