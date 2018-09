Clima, L'Aquila tra 24 città sentinella

(ANSA) - L'AQUILA, 5 SET - Il Comune dell'Aquila ha aderito al programma internazionale Carbon Disclosure Project (Cdp), attraverso il quale rendiconterà i propri dati ambientali, con particolare riguardo agli impatti dei cambiamenti climatici e alle azioni intraprese per combatterli. Lo annuncia l'assessore comunale all'Ambiente, Emanuele Imprudente. Il capoluogo abruzzese è così tra le 24 città italiane e tra le 600 nel mondo a fornire il proprio contributo nella lotta contro il riscaldamento globale.

"Negli ultimi 15 anni - ha spiegato Imprudente - il Cdp ha creato un sistema che ha portato ad un impegno straordinario e mai visto in passato su questioni ambientali. Un sistema che vede coinvolti investitori, aziende, città, regioni e stati di tutto il mondo. I dati di Cdp consentono di collegare l' integrità ambientale, i doveri e l'interesse pubblico, in modo da prendere decisioni sulle azioni da intraprendere per il clima che siano basate su informazioni quanto più ampie e puntuali possibile".