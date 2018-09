Cc,a Pescara e Montesilvano tanti litigi

(ANSA) - PESCARA, 5 SET - Quasi 5mila interventi effettuati fra Pescara e Montesilvano (Pescara) nel periodo gennaio-agosto 2018, di cui oltre 400 sono per dissidi e litigi in famiglia, ma anche nei luoghi pubblici. Nei primi otto mesi dell'anno controllate dai carabinieri 16mila persone e 9mila mezzi. Oltre 13mila le persone entrate nelle caserme dell'Arma.

Questi i numeri principali dell'attività svolta dall'Arma dei carabinieri del Comando Provinciale di Pescara.

In particolare su dissidi e litigi, la media a Pescara è di 36 al mese, più di uno al giorno. Di questi, oltre 100 sono per lite in famiglia (14 al mese). Spesso il conflitto, spiega l' Arma, si compone bonariamente e quindi l'intervento è risolutivo. Altre volte, per placare gli animi è necessario fare ricorso alla particolare professionalità dei militari.