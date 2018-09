Aggredisce e palpeggia minore, arrestato

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 4 SET - Ha prima aggredito una minorenne e poi l'ha palpeggiata nelle parti intime. Per questi motivi, un uomo di 50 anni, residente nell'Aquilano, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Avezzano con l' accusa di violenza sessuale. La ragazza, dopo essere stata bloccata e palpeggiata dall'uomo, ha allertato un agente di polizia che, con l'ausilio della pattuglia del Commissariato giunta nel frattempo sul posto, è riuscito ad identificare il cinquantenne. Gli accertamenti svolti hanno confermato le responsabilità dell'uomo, riconosciuto anche dalla ragazza come il suo aggressore. Dopo gli adempimenti di rito l'uomo, è stato arrestato per violenza sessuale e, su disposizione dell'autorità giudiziaria posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.