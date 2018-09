Mosaico di Modica donato a Tornareccio

(ANSA) - TORNARECCIO (CHIETI), 3 SET - Porta la firma di Giuseppe Modica il mosaico "Annunciata Omaggio ad Antonello da Messina", che sarà inaugurato venerdì prossimo a Tornareccio. Il bozzetto da cui è tratto era stato presentato fuori concorso dal grande maestro siciliano nel 2016 all'ultima edizione di 'Un Mosaico per Tornareccio', la rassegna d'arte ideata dal mecenate Alfredo Paglione - originario proprio di Tornareccio - e realizzata dall'Associazione Amici del Mosaico Artistico, che dal 2006 ha trasformato il borgo in un museo a cielo aperto fatto di mosaici installati sulle facciate delle case. Grazie a questa ennesima donazione voluta da Paglione, salgono a novantuno le opere musive visibili 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, che raffigurano bozzetti originali di artisti di fama internazionale: un vero e proprio caso unico in Italia, che richiama a Tornareccio tanti visitatori attratti da tanta bellezza. L'Annunciata di Modica è stata trasformata in mosaico dal Gruppo Mosaicisti di Ravenna di Marco Santi.