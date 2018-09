Grandinate e acquazzoni nel teramano

(ANSA) - CITTÀ SANT'ANGELO (PESCARA), 2 SET - Problemi per il maltempo nel pomeriggio ci sono stati sulla costa abruzzese e in particolare del basso teramano con alcune grandinate che hanno danneggiato alcune auto tra Silvi (Teramo) e Pineto (Teramo).

Rallentamenti nel tratto Città Santi'Angelo (Pescara)-Atri Pineto (Teramo), dell'Autostrada A14, a causa di una grandinata.

Violenti acquazzoni nel pescarese con diversi interventi operati dai vigili del fuoco. Non si sono però registrati però particolari criticità.