'Cuore' pulsante celebra Parco d'Abruzzo

(ANSA) - PESCASSEROLI (L'AQUILA), 1 SET - Un cuore realizzato in legno di betulla, flessibile, installato su un tronco di un albero morto, all'interno del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. Questa l'opera dell'artista 41enne di Ravenna, Marcatonio, realizzata per la prima edizione del progetto 'ArteParco' che vedrà vari artisti creare opere per il parco d'Abruzzo con lo scopo di legare la natura all'arte e l'arte alla natura, là dove le forme degli alberi vetusti che compongono le foreste del Parco riconosciute nel 2017 patrimonio dell'Unesco, sono essi stessi opere d'arte. L'iniziativa è ideata dall'agenzia di comunicazione Paridevitale insieme all'Ente Parco e al Comune di Pescasseroli, e sviluppato in collaborazione con Bmw Italia, e Sky Arte che metterà in onda uno speciale nelle prossime settimane. L'opera, 'Animale - Vegetale (Il Cuore)' è situata a 20 minuti di facile cammino dalla Fonte della Difesa sul percorso del Parco denominato C2.

Per due mesi la Bmw mette a disposizione anche sei e-bike a pedalata assistita.