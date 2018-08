Viteliù sbarca in Alto Molise

(ANSA) - Campobasso, 29 AGO - Dopo il successo della prima tratta svoltasi in Abruzzo alla fine di Luglio, giunge in Alto Molise il tour di ciclo amatori in visita sui luoghi di "Viteliu, Il nome della libertà" dello scrittore agnonese Nicola Mastronardi. Organizzata da "Green Abruzzo", il viaggio di tre giorni toccherà diversi centri del "Alto Sannio" soffermandosi in particolare sulle aree archeologiche sannite e nei luoghi che hanno ispirato il fortunato romanzo storico che proprio in questi giorni taglia il traguardo della quinta edizione. La pedalata, adatta a cicloamatori mediamente allenati, sarà accompagnata da visite guidate, assaggi di prodotti locali e letture di brani del libro al quale è dedicato il tour. Con la partnership commerciale di Eurotour, l'iniziativa gode del patrocinio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, la collaborazione dell'Archeoclub di Schiavi di Abruzzo e di Intramontes di Pescolanciano e l'accoglienza di tutte le amministrazioni dei comuni attraversati.