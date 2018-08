Scuola, a Giulianova si riapre il 17/9

(ANSA) - GIULIANOVA (TERAMO), 29 AGO - Gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le elementari e le medie riapriranno a Giulianova il 17 settembre. Lo ha annunciato la vicesindaco con delega alla Pubblica istruzione Nausicaa Cameli, al termine dell'incontro con le due dirigenti scolastiche Carmen Di Odoardo e Angela Pallini. "Si tratta - dichiara la Cameli - di una scelta conseguente alla comunicazione da parte dell'ufficio tecnico comunale relativa alla conclusione dei lavori in corso sugli edifici scolastici e quindi assunta per uniformare l'avvio dell'anno scolastico tenuto appunto conto delle diverse date di ultimazione dei lavori riguardanti l'adeguamento e la messa a norma dei sistemi antincendio. Gli interventi sulla scuola dell'infanzia di bivio Bellocchio e sulla Bindi, sede centrale e succursale all'Annunziata, termineranno infatti l'11 settembre; quelli sul nido Arcobaleno finiranno il 12 mentre i lavori sulla scuola dell'infanzia di via Mattarella e sulla primaria Braga di via Simoncini il 15".