Stupro in centro Pescara: Sospiri (Fi), fatto gravissimo

(ANSA) - PESCARA, 26 AGO - "Quello che è accaduto ieri, per il luogo dove si è verificato, per il contesto e l'orario, si commenta da solo. Parliamo di un episodio gravissimo". Lo ha detto il consigliere regionale di Forza Italia Lorenzo Sospiri, commentando lo stupro di ieri pomeriggio in centro a Pescara.

"Vorrei però aggiungere - ha dichiarato Sospiri - che stiamo parlando di una zona di Pescara, su cui da tempo c'è una aspra polemica fra noi e il centrosinistra. Una zona dove - ha detto ancora il consigliere regionale di Forza Italia - l'amministrazione Alessandrini vuole fare un mercatino degli ambulanti. Su quanto accaduto ieri poi mi rattrista aver poi saputo che questa persona con i precedenti che aveva e per quello che aveva fatto, stava tranquillamente a passeggio per il centro di Pescara". (ANSA).