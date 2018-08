Stupro in centro Pescara: FdI, presidiare aree sensibili

(ANSA) - PESCARA, 26 AGO - "Il fatto è gravissimo e noi come Fratelli d'Italia anche alla luce di tanti fatti accaduti negli ultimi tempi, riteniamo che la sicurezza debba essere il punto di partenza per ogni Amministrazione, per cui come FdI chiediamo il pugno duro contro chi sbaglia, meno multe e più vigili urbani a presidio di aree sensibili come è quella del centro". È il commento del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Guerino Testa sulla violenza sessuale consumatasi ieri pomeriggio in pieno centro a Pescara ai danni di una donna di 39 anni del pescarese, con l'arresto di un senegalese di 61 anni. (ANSA).