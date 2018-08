Stupro in centro Pescara: assessore, fatto gravissimo

(ANSA) - PESCARA, 26 AGO - "È un fatto gravissimo anche per le modalità considerando che chi ha agito lo ha fatto in una area pubblica molto frequentata e in un'ora dove c'era tanta gente". A sostenerlo è l'assessore comunale alla Polizia Municipale, Gianni Teodoro, intervenendo all'indomani della violenza sessuale consumatasi in pieno giorno, e in pieno centro a Pescara ai danni di una donna di 39 anni del pescarese, con l'arresto di un senegalese di 61 anni.

L'accaduto ripropone il problema sicurezza nel capoluogo adriatico dove nelle ultime settimane erano avvenuti altri episodi di violenza, come il grave ferimento di un giovane 33enne nigeriano, poi ricoverato in Rianimazione all'ospedale civile, in seguito ad una rissa accaduta nel quartiere Rancitelli.

Dopo il grave episodio di ieri, accaduto di fronte a diverse persone, prontamente intervenute poi per bloccare lo stupratore, e consegnarlo alla Polizia, diversi amministratori locali tornano a chiedere maggiore presenza di forze dell'ordine in strada. "Noi da tempo - ha spiegato l'assessore - siamo al lavoro per un posto fisso della Polizia Municipale nelle aree di risulta. Sulla video sorveglianza stiamo partecipando ad un bando del Ministero con il potenziamento generale di controllo in tutta la città e in particolare nelle aree di risulta, con un impegno di spesa che potrebbe arrivare, con i fondi nazionali a 1,5 milioni di euro". (ANSA).