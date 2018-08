D'Alfonso, ora denuncio Bellachioma

"Le dichiarazioni dell'on. leghista abruzzese Giuseppe Bellachioma sono di una gravità inaudita e destano grande preoccupazione. Sul piano politico sembra essere ritornati al periodo fascista, durante il quale l'indipendenza della Magistratura fu completamente annullata e qualche magistrato coraggioso subiva atti di intimidazione non dissimili da quello messo in atto da Bellachioma. Dire, rivolto ai magistrati: "Se toccate Salvini veniamo a prendervi a casa" equivale alle parole di minaccia "Chi tocca il Duce avrà piombo" rivolte al magistrato Mauro Del Giudice che mise sotto accusa i fascisti indiziati dell'omicidio di Matteotti''. Lo scrive l'ex presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, ora senatore Pd.

''Le forze democratiche hanno il dovere di non sottovalutarne i rischi, anche se la magistratura ha preso posizione ferma contro questa inaccettabile condotta. Le parole di Bellachioma integrano, a mio avviso, il reato previsto dall'art. 338 del Codice penale: presenterò denuncia alla Procura della Repubblica''.