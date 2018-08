Post intimidatorio Lega. Mdp 'Si scusi'

''L'On. Bellachioma chi vuole intimidire? Chieda scusa'' Lo chiede il segretario provinciale Art.1 Mdp Francesco D'Agresta, per ''le gravi esternazioni del deputato Lega Giuseppe Bellachioma sul suo profilo facebook''.

''Bellachioma - spiega D'Agresta - nel rilanciare le parole del proprio leader Salvini sulla possibile indagine nei sui confronti da parte della Procura di Catania ha aggiunto "Messaggio da parte della Lega Abruzzo: se toccate il Capitano vi veniamo a prendere sotto casa...occhio!". Le parole del segretario regionale della Lega sono squadriste, gravi e pericolose. Inappropriate per un Deputato della Repubblica che dovrebbe, come recita la nostra Costituzione, adempiere ai suoi doveri con disciplina ed onore. A proposito chi è che Bellachioma andrà a prendere sotto casa? Forse la Procura? La Lega non è nuova a intimidazioni, ricordiamo i "fucili" di Bossi, più bravo nel truffare lo Stato e i cittadini con i rimborsi elettorali. Bellachioma farebbe bene a chiedere scusa alla Procura di Catania'', chiude D'Agresta.