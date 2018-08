Emergenza cinghiali, Regione intervenga

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 23 AGO - Emergenza cinghiali in Frentania: il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, anche a nome di altri colleghi, sollecita la Regione Abruzzo affinché metta in campo tutte le azioni concrete ed incisive per ridurre drasticamente il numero di cinghiali. "Bisogna rendere più tranquilla la percorrenza delle nostre strade, salvaguardare l'incolumità pubblica e sostenere gli agricoltori che vedono sempre più danneggiati i loro raccolti - precisa Di Giuseppantonio. Alla Regione si propone inoltre un riconoscimento per i selecontrollori e alla polizia provinciale per il lavoro che svolgono per arginare il sovrappopolamento dei cinghiali".