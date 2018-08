Nasce Borsa Turismo per Centro Italia

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 22 AGO - Uscire dallo stallo causato del sisma per mettere in moto il motore economico del turismo e dell'enoturismo. E' l'obiettivo della Borsa del Turismo dell'Expo Village di San Benedetto del Tronto, dal 24 agosto al 2 settembre 2018, primo evento che, sottolineano i promotori in una nota, può essere un motore di impegno, di sviluppo, di comunione e di solidarietà molto importante. "Fare vacanza e fare turismo - dice Giampietro Comolli, amico e sostenitore deI comitati e associazioni terremotati-alluvionati, noto economista e docente sulla formazione dei Distretti Produttivi Turistici e del Vino - nei paesi e nelle città colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 in Centro Italia è il più bel modo di sostenere la ricostruzione e la ripresa economica di tutta l'area vasta interna colpita dal sisma e che coinvolge territori bellissimi, produttivi, di storia e di cultura di quattro regioni. Piccoli interventi, avviamenti leggeri in aree senza macerie devono partire subito".