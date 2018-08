Frana su Morrone,sopralluogo vicesindaco

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 22 AGO - "Una frana importante quella che si è verificata lo scorso 16 agosto sul monte Morrone, che ha lambito le recinzioni delle case, raggiungendo circa due metri di altezza, in località Marane, zona Santa Lucia, nell'area 'Casino Pantano'". E' quanto afferma il vicesindaco di Sulmona, Nicola Angelucci, che ha partecipato a un sopralluogo nell'area interessata, raggiungendo anche la zona del canalone, in cui risulta interrotta la strada, che conduce alla località Vicenne e all'Eremo di San Pietro. "Si tratta di aree colpite dall'incendio dello scorso anno - spiega Angelucci - che necessitano di interventi immediati, al fine di scongiurare ulteriori analoghi fenomeni e mettere in atto operazioni di prevenzione. Ho convocato, pertanto, per venerdì 24 agosto un summit con le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Prefettura, i funzionari e dirigenti comunali, geologi, esperti e professionisti del settore, per intervenire subito per la salvaguardia dell'incolumità pubblica".