Al via 38/a tendopoli San Gabriele

(ANSA) - ISOLA DEL GRAN SASSO (TERAMO), 22 AGO - E' cominciata la 38/a edizione della Tendopoli di San Gabriele. Ad accogliere i ragazzi nel Santuario il rettore padre Natale Panetta. E il superiore generale dei Passionisti padre Dario Di Giosia, la cui storia è partita dalla Tendopoli, ha detto "nella luce della fede, la vita trova sempre la sua collocazione migliore. La donna trova la sua più la sua più bella dignità, insieme all'uomo e all'umanità in generale. La fede è allora quella che mi auguro voi possiate rinnovare in questi giorni in cui spero possiate fare una buona esperienza di preghiera". Padre Francesco Cordeschi, fondatore della Tendopoli, ha detto che "nessuno avrebbe mai pensato che oggi il più grosso business economico potesse derivare dalla spazzatura. Ed è preoccupante che anche l'uomo e la donna stanno diventando oggetto di consumo e quindi di rifiuto. Quindi ragazzi siete voi che recuperando la vocazione dell'uomo a generare amore non accettate una logica di consumo, ma vivete una logica di fertilità".