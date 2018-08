Due auto a fuoco nella notte nel vastese

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 21 AGO - Due auto sono andate parzialmente distrutte la scorsa notte a Monteodorisio in località Castello a causa delle fiamme. Intorno alle due avrebbe preso per prima fuoco un'Alfa 147 per poi estendersi le fiamme a una Ford Focus, quest' ultima con impianto a gas: provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vasto.

Indagano i carabinieri della Compagnia di Vasto; non è esclusa l'origine dolosa.